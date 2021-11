Clamoroso, il patron della Premier League pronto a dare le dimissioni

Terremoto in Premier League, il patron della Premier pronto a dare le dimissioni. Dopo l’acquisizione del Newcastle da parte di PIF avrebbe ricevuto troppe pressioni. Il club inglese, acquisito da poco dal fondo arabo, crea un vero terremoto in Inghilterra, operazione non troppo gradita da altri club. Una decisione a sorpresa. Si attendono aggiornamenti.