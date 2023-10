Pioli certo: “E’ un peccato non essere ancora riusciti a segnare”. Ora c’è il PSG dell’ex Donnarumma

Intervistato ai microfoni di Amazon Prime, Stefano Pioli ha commentato il pareggio deludente sotto certi aspetti contro il Borussia Dortmund, viste le tante occasioni create.

Pioli: “E’ mancata efficacia”

Queste le sue parole: “È mancata efficacia. Il primo tempo ci è mancata anche un po’ di pulizia tecnica, potevamo controllare meglio la partita. È un peccato non segnare ancora una volta in Champions. È stata la classica partita da Champions. Abbiamo avuto noi le occasioni più importanti, ma non siamo riusciti a segnare”.

È un Milan più europeo?

“Non siamo né europei né italiani, c’è un Milan che ha le sua caratteristiche”.

Il primo tempo si poteva aggredire di più?

“L’intenzione era quella, ma abbiamo gestito male il pallone e dato loro possibilità di prendere ritmo. I nostri avversari hanno giocato con forza e qualità. oi abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, con occasioni importanti purtroppo non sfruttate al meglio”.