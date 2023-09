Pioli dimentica l’Inter: “Cominciare bene il girone di Champions sarebbe importante”

A Stefano Pioli non va giù la sconfitta di ieri del derby. Il tecnico rossonero non ha digerito per niente i 5 gol presi dall’Inter nonostante a detta del tecnico il Milan era sceso bene in campo, con la giusta mentalità. L’ex allenatore di Lazio e Fiorentina ora vuole pensare però solamente alla prima partita di Champions League dove i rossoneri ritroveranno Tonali e il suo Newcastle, che si sta ben comportando in Premier League.

Pioli: La partita col Newcastle va preparata nel migliore dei modi”

Queste le parole di ieri di Stefano Pioli a MilanTV che confermano quanto dopo poc’anzi: “Valuterò domani mattina come sono andate le fatiche. Ho tolto un po’ di minutaggio alla fine a qualche giocatore. Valuterò… cominciare bene il girone di Champions sarebbe importante e quindi vedremo di affrontare e preparare nel modo migliore”