Pisa-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi scendo in campo Pisa-Atalanta, gara valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A Tim 2025-26. Il match, con fischio d’inizio alle ore 20:45, sarà arbitrato dal signor Marchetti di Ostia.

Pisa-Atalanta, probabili formazioni

Il Pisa arriva alla gara di oggi dopo il pareggio contro l’Udinese. La formazione toscana attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti.

L’Atalanta arriva da tre vittorie consecutive, Roma, Bologna e Torino. Un momento positivo per la formazione bergamasca che con la serie positiva si è piazzata al 7° posto in classifica con 31 punti.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Touré, Piccinini, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Semper, Nicolas, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Durosinmi, Esteves, Coppola, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Kolasinac, Ederson, Musah, Sulemana, Samardzic, Maldini, Raspadori, Krstovic.

Dove vedere Pisa-Atalanta

Pisa-Atalanta, anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alla Cetilar Arena alle ore 21 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.