Pisa-Carrarese, le probabili formazioni

La 21^ giornata del campionato si conclude questa sera con il posticipo tra Pisa e Carrarese, con i nerazzurri che in caso di vittoria allungherebbero in classifica sullo Spezia che ieri pomeriggio non è andato oltre il pari contro la Juve Stabia. Inzaghi ha tutti a disposizione eccetto Vignato, mentre per il nuovo acquisto Meister si attende il transfer dalla Francia. Calabro invece, in attacco dovrebbe schierare Finotto supportato dalla coppia Cherubini-Shpendi.

Le probabili formazioni di Pisa-Carrarese