Il primo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A Tim, caduto nel giorno dell’Epifania, è appena terminato allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa. La gara Pisa-Como, valida per il 19esimo turno di Serie A, è finita per 3-0 per i Lariani. In gol al 68′, Perrone e al 76′ e 90+6, Douvikas. Il Como di Cesc Fabregas fa la festa al Pisa e si piazza in zona Champions. Como al quarto posto con 33 punti, Pisa ultimo con 12 punti.

Pisa-Como, il tabellino

Il primo tempo di Pisa-Como è terminato per 0-0. Dopo una buona partenza della formazione di Fabregas, il Pisa trova il modo di contrapporsi e rispondere con un pressing alto ed aggressivo. Buono il ritmo da parte di entrambe le formazioni, ma sono state davvero poche le vere occasioni da rete. Il Pisa arriva vicino al gol con Tramoni, il Como con Nico Paz. Nessuno dei due trova la gioia del gol. Possesso palla nettamente a favore del Como dopo la prima frazione di gioco: 76%.

Il secondo tempo riprende sempre ad alti ritmi da parte della formazione ospite. Il primo gol del match arriva al 68esimo con Perrone. Caqueret sulla trequarti serve Perrone, che trova lo spazio per un rasoterra chirurgico sinistro dal limite che non lascia scampo a Semper. Gol! Il Como ci crede, prende maggiore fiducia, alza di più il ritmo e poco dopo trova il gol del doppio vantaggio. A segnare è Tasos Douvikas su assist di Rodriguez. All’84esimo pasticcio del Como che regala un rigore al Pisa. Dopo accertamenti con il Var, il rigore viene assegnato con certezza. Dagli undici metri si prepara Nzola. Il giocatore del Pisa decide di calciare sulla sinistra ma Jean Butez balza come un gatto e para. Occasione sprecata per i padroni di casa. Pisa-Como 0-2 all’86’. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia calcio di rigore per il Como. Sulla palla Douvikas che non sbaglia, 3-0. Dopo il gol l’arbitro manda tutti negli spogliatoi e la partita termina 3-0 per i Lariani.

PISA, (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo (86′, Hojholt), Canestrelli; Tourè, Marin (63′, Leris), Aebischer (77′, Estevez), Piccinini (77′, Lorran), Angori; Tramoni (64′, Moreo), Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Hojholt, Esteves, Leris, Bettazzi, Buffon, Moreo, Lorran. Allenatore: Gilardino.

COMO, (4-2-3-1): Butez; Smolcic (64′, Vojvoda), Ramon, Kempf, Valle; Perrone (88′, Roberto), Da Cunha (64′, Caqueret); Kuhn (77′, Baturina) Paz, Rodriguez (88′, Posch), Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Dossena, Moreno, Caqueret, Posch, Roberto, Baturina, Vojvoda, Van der Brempt, Carlos, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Reti: 68′, Perrone (C); 76′, Douvikas (C); 90’+6, Douvikas (C).

Ammonizioni: 22′, Aebischer M. (P); 24′, Da Cunha (C); 45′, Ramon (C);

Espulsioni: –