Pisa-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi torna in campo la Serie A Tim, tra le gare anche Pisa-Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre alle ore 20:45, il Pisa nella 17esima giornata di campionato.

Pisa-Juventus, probabili formazioni

Il Pisa arriva al match contro i bianconeri con l’acqua alla gola: due punti raccolti nelle ultime cinque giornate, penultimo posto in classifica con 10 punti raccolti in 16 gare. La necessità di cambiare rotta e fare punti è forte.

La Juventus vive una condizione opposta ai toscani. I bianconeri pieni d’entusiasmo delle due vittorie consecutive contro Bologna e Roma e Spalletti sembra orientato a confermare l’undici che ha superato i giallorossi allo Stadium, tranne Conceiçao e Kelly.

I precedenti non sorridono al Pisa: l’ultima sfida di Serie A in casa contro la Juventus, datata 13 gennaio 1991, è terminata 1-5.

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Openda. Allenatore: Spalletti

Pisa-Juventus, dove vederla in tv

Pisa-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn.