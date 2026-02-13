Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 13, 2026
Pisa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Anna Rosaria Iovino
serie a enilive 2025 2026: milan vs napoli
LA GIOIA DI RAFAEL LEAO E LUKA MODRIC A FINE GARA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La venticinquesima giornata di Serie A Tim si apre con l’anticipo Pisa-Milan. Il match si giocherà oggi, venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:45, con alla guida l’arbitro Fabbri.

Pisa-Milan, probabili formazioni

Il Pisa è penultima in classifica con 15 punti. La formazione toscana deve provare ad invertire rotta se non vuole retrocedere. La situazione non è delle migliori. La formazione di Hiljemark arriva dal pareggio contro il Verona (0-0) della scorsa giornata. Un risultato positivo dopo diverse sconfitte.

Il Milan è secondo in classifica e spera di non perdere punti per non rallentare nella corsa scudetto. I cugini dell’Inter sono primi e viaggiano con 8 punti di differenze. Ulteriori rallentamenti potrebbero essere fatali per la corsa a due. I rossoneri arrivano dalla bellissima vittoria contro il Bologna (3-0).

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All. Allegri.

Dove vedere Pisa-Milan

Pisa-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La sfida potrà essere seguita anche in streaming, con servizio attivo solo su DAZN. L’omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.

