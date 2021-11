Playoff Qatar 2022: sarà Italia-Macedonia. In finale Portogallo o Turchia

L’Italia pesca la Macedonia, in finale Portogallo o Turchia

L’Italia di Mancini se la vedrà con la Macedonia, questo il verdetto. Per gli azzurri impegno ostico contro i macedoni, in finale gli azzurri incontrerebbero il Portogallo di Ronaldo o la Turchia.

GLI ACCOPPIAMENTI (semifinali 24 marzo; finali 29 marzo)

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria

Finale: Vincente 2 – Vincente 1

Semifinale 3: Russia-Polonia

Semifinale 4: Svezia-Rep. Ceca

Finale: Vincente 3- Vincente 4

Semifinale 5: ITALIA-Nord Macedonia

Semifinale 6: Portogallo-Turchia

Finale: Vincente 6 – Vincente 5

IL REGOLAMENTO

– Il doppio turno di playoff si giocherà in gara secca, la semifinale in casa della nazionale con il miglior ranking Fifa (novanta minuti ed eventualmente supplementari e rigori).

– La semifinale sarà disputata il 24 marzo 2022 mentre gli atti conclusivi, abbinati alle semifinali già all’atto del sorteggio, si disputeranno il 29 marzo in casa di una delle due contendenti in base al sorteggio.

-Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite sorteggio.

LE DATE

Semifinali spareggi: giovedì 24 marzo 2022

Finali spareggi: martedì 29 marzo 2022