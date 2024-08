Poche occasioni e pari a reti inviolate, la Fiorentina si ferma contro il Venezia

Altro pari per la Fiorentina di Palladino

Pari senza gol a Firenze tra i viola e il Venezia. Una gara con poche opportunità, con una Fiorentina più vicina alla rete in diverse occasioni. La formazione di Palladino, tuttavia, non riesce a concretizzare con Kouamè e Kean. Migliore in campo senza dubbio Joronen, il portiere del Venezia tiene a galla i lagunari e regala il primo punto stagionale alla squadra di Di Francesco. Partenza non di certo entusiasmante per Palladino sulla panchina della Fiorentina, al terzo pareggio consecutivo, accompagnato dalla contestazione della tifoseria per la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.