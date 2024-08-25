Fiorentina-Venezia, risultato in tempo reale (0-0)

Questo il tabellino della sfida del Franchi. Quanti cambi per Palladino in vista della Conference League.
Fiorentina-Venezia, il tabellino:
FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo (79′ Martinez Q.), Ranieri, Biraghi; Dodô, Amrabat, Richardson (79′ Mandragora), Parisi; Barak (56′ Colpani), Kouame (67′ Sottil); Kean (79′ Beltran). All. Palladino.
VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes (66′ Svoboda), Altare, Sverko; Candela, Andersen (67′ Nicolussi-Caviglia), Duncan, Zampano; Oristanio (46′ Pierini), Ellertsson; Gytkjaer (46′ Raimondo). All. Di Francesco.