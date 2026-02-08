Pokerissimo Inter, 5 a 0 al Sassuolo per la fuga scudetto

Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
La manita nerazzurra dal sapore tricolore. Inter a +8

Fabiano Corona
LAUTARO MARTINEZ ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Troppa Inter per il Sassuolo

Un ottimo Sassuolo si arrende allo strapotere Inter. Dopo un avvio con i neroverdi più volte pericolosi, sale in cattedra l’Inter e dilaga. Un finale impietoso per i padroni di casa di Grosso, un 5 a 0 in favore dei nerazzurri di Chivu che non lascia dubbi. Inter in fuga, il sogno scudetto continua.

IL TABELLINO
SASSUOLO-INTER 0-5

MARCATORI: 11′ Bisseck (I), 28′ Thuram (I), 50′ Lautaro (I), 54′ Akanji (I), 89′ Luis Henrique (I)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (71′ Garcia); Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi (59′ Coulibaly), Pinamonti (71′ Nzola), Laurienté (59′ Lipani). All. Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (63′ Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (63′ Frattesi), Mkhitaryan (71′ Diouf), Dimarco; Thuram (76′ Bonny), Lautaro (76′ Esposito). All. Chivu.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Dimarco (I)

ESPULSI: Matic (S)

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

