Pokerissimo Inter, 5 a 0 al Sassuolo per la fuga scudetto

Troppa Inter per il Sassuolo
Un ottimo Sassuolo si arrende allo strapotere Inter. Dopo un avvio con i neroverdi più volte pericolosi, sale in cattedra l’Inter e dilaga. Un finale impietoso per i padroni di casa di Grosso, un 5 a 0 in favore dei nerazzurri di Chivu che non lascia dubbi. Inter in fuga, il sogno scudetto continua.
IL TABELLINO
SASSUOLO-INTER 0-5
MARCATORI: 11′ Bisseck (I), 28′ Thuram (I), 50′ Lautaro (I), 54′ Akanji (I), 89′ Luis Henrique (I)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (71′ Garcia); Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi (59′ Coulibaly), Pinamonti (71′ Nzola), Laurienté (59′ Lipani). All. Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (63′ Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (63′ Frattesi), Mkhitaryan (71′ Diouf), Dimarco; Thuram (76′ Bonny), Lautaro (76′ Esposito). All. Chivu.
ARBITRO: Chiffi
AMMONITI: Dimarco (I)
ESPULSI: Matic (S)