Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League allo stadio do Dragão di Oporto tra Porto e Arsenal. I lusitani hanno chiuso al secondo posto il Gruppo H, alle spalle del Barcellona. Diversamente, i Gunners hanno vinto il Gruppo B, davanti al PSV. L’ultimo precedente in Portogallo risale alla stagione 2009/2010; in quella occasione furono i padroni di casa ad imporsi, per 2-1, grazie alle reti di Falcao e Varela (Campbell per gli inglesi). Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Porto-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, Wendell; Alan Varela, Nico González; Galeno, Pepê, Francisco Conceição; Evanilson. All. Conceição.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.