Burnley-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Venticinquesima di Premier League al Turf Moor, casa del Burnley. La formazione di Vincent Kompany affronta l’Arsenal di Arteta, terza forza del campionato a pari merito con il Manchester City – con una partita in meno. Padroni di casa, penultimi, mancano la vittoria dallo scorso 23 dicembre; ospiti, invece, reduci da un filotto di quattro vittorie consecutive, l’ultima arrivata domenica scorsa, con un netto 0-6, nel derby contro il West Ham. Il match, in programma sabato alle 16, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport (258); in streaming su Sky Go e Now.

Burnley-Arsenal, le probabili formazioni:

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Assignon, O’Shea, Esteve, Delcroix; Odobert, Berge, Brownhill, Bruun Larsen; Amdouni, Fofana. All. Kompany.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.