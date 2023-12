Porto-Shakhtar Donetsk, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Porto ospita lo Shakhtar Donetsk al Estadio do Dragao in un incontro decisivo nel Gruppo H della Champions League. La partita è un vero e proprio scontro per l’accesso agli ottavi di finale, con il Porto che occupa il secondo posto e lo Shakhtar terzo, entrambe a 9 punti. Il Porto ha bisogno solo di evitare una sconfitta per assicurarsi la qualificazione, mentre lo Shakhtar deve vincere per avanzare​​.