Portogallo-Francia, le scelte di Martinez e Deschamps: le formazioni

Seconda sfida di giornata tra Portogallo e Francia. Martinez opta per il 4-2-3-1. Difesa con Ruben Dias e Pepe al centro, supportati da Cancelo e Nuno Mendes sulle fasce. In mezzo al campo Vitinha e Palinha con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Leão sulla trequarti. In avanti il solo Cristiano Ronaldo. Francia con Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez in difesa. Centrocampo a Kanté, Tchouameni e Camavinga. Attacco a Mbappé, sostenuto ai lati da Dembelé e Griezmann.

Portogallo-Francia, le probabili formazioni: