Premier League: Chelsea Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Terza sfida in un mese tra le due londinesi

Grande sfida di Premier League oggi alle 17.30 a Stamford Bridge, dove il Chelsea affronterà la rivale Tottenham, i Blues vogliono consolidare almeno la permanenza in zona Champions, dato che a causa di tanti ostacoli non superati a dicembre la squadra si è pesantemente allontanata dal primo posto (occupato dal Manchester City).

Il Tottenham di Antonio Conte, invece, non perde in Premier dal 30 ottobre, ma in EFL Cup è stato annichilito sia all’andata che al ritorno proprio dal Chelsea, che si giocherà la finale di coppa contro il Liverpool il 27 febbraio.

Chelsea Tottenham, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount; Lukaku, Werner. All Tuchel

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Davies, Sanchez, Tanganga; Royal, Skipp, Winks, Højbjerg, Reguilón; Kane, Moura. All Conte

Chelsea Tottenham, dove vederla

Il derby di Londra sarà visibile, oltre che sulla piattaforma streaming NOW TV, su Sky Sport Football.