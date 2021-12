Premier League: City inarrestabile, il Tottenham di Conte ancora vincente

Spettacolo a Manchester, Leicester travolto

Spettacolare come sempre il Boxing Day, nonostante i tre rinvii causa COVID, i 4 match del pomeriggio ci hanno regalato una valanga di gol.

Il City di Guardiola si porta agilmente sul 4-0 nei primi 25 minuti, poi si rilassa e nella ripresa il Leicester segna reti e fa paura ai Citizenzs. Al 69′ ci pensa Laporte a segnare la quinta rete, Sterling nel finale chiude il match. Il Tottenham di Conte continua a volare, nonostante le tre partite in meno, si è portato in zona Europa League. Il Crystal Palace oggi non ha opposto resistenza agli Spurs che sono andati a segno con Kane, Lucas e Son. L’Arsenal ha rifilato cinque reti al sempre più ultimo Norwich, spettacolare infine il match del London Stadium dove il Southampton ha battuto per 3.2 gli Hammers.

I RISULTATI