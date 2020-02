Guinness Pro14, Warriors Glasgow-Zebre Parma: esordio per Mbandà

Pro14 Warriors Glasgow-Zebre Parma: le scelte

Pro14 Warriors Glasgow-Zebre Parma | Due buone notizie nella formazione delle Zebre che venerdì sera affronterà alle 20:35 italiane i Glasgow Warriors nell’11° turno del Guinness PRO14. Lo rivela la franchigia italiana in una nota di stampa.

La prima è il rientro di Maxime Mbandà nel XV di coach Bradley scelto per sfidare gli Scozzesi sul sintetico dello Scotstoun. Operatosi al ginocchio sinistro lo scorso 17 gennaio a seguito di una lesione subita la settimana precedente a Parigi contro lo Stade Français, il 20 volte Azzurro era stato costretto a saltare i primi due turni del Sei Nazioni. In settimana il flanker della franchigia federale è tornato a pieno regime e adesso è pronto a battersi dal 1’ contro la formazione d’Oltremanica.

La seconda bella novità è la convocazione del permit player Riccardo Brugnara in lista gara. Il pilone del Rugby Calvisano -già impiegato dal Benetton Rugby in due gare di campionato celtico- è vicino al suo esordio ufficiale con la maglia multicolor.

Guidata dal centro Tommaso Boni, alla sua seconda da capitano delle Zebre, la formazione scelta per la trasferta di Glasgow vedrà inoltre la presenza di tre dei quattro Azzurri rilasciati in settimana dallo staff tecnico della Nazionale.

Si tratta del tallonatore Oliviero Fabiani, del mediano di mischia Marcello Violi e del terza linea Jimmy Tuivaiti, quest’ultimo in campo allo Stade de France nel 2° turno del Torneo. I tre atleti trovano spazio in panchina, pronti a portare qualità ed esperienza in campo a gara in corso.

La sfida dello Scotstoun

Entrambe inserite nel girone A del torneo, rispettivamente al 4° e 6° posto, Glasgow Warriors e Zebre torneranno ad affrontarsi a distanza di più di tre mesi dall’ultimo scontro, vinto a Parma lo scorso 9 novembre dal XV del Neozelandese Dave Rennie. La partita dello Scotstoun segnerà il 16° confronto ufficiale tra le due formazioni, con gli Scozzesi usciti vincitori di tutti e quindici i precedenti disputati contro la franchigia federale. A dirigere l’incontro sarà l’Irlandese Joy Neville, alla sua terza apparizione con i giocatori della franchigia federale in campo. Già detentrice di 70 caps con la nazionale irlandese femminile e 98 con la maglia del Munster, la 36enne di Limerick sarà coadiuvata per l’occasione dal connazionale Chris Busby e dallo Scozzese Sam Grove-White. Il TMO designato è invece Brian MacNeice, sempre della Federazione Irlandese. La sfida sarà trasmessa su Dazn, ma sarà anche possibile seguire la cronaca testuale del match sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag di giornata #GLAvZEB.

La formazione dello Zebre Rugby Club che venerdì 14 febbraio alle ore 20:35 italiane scenderà in campo contro i Glasgow Warriors allo “Scotstoun” nell’11° turno di Guinness PRO14:

15. Junior Laloifi (7)

14. Paula Balekana (23)

13. Jamie Elliott (32)

12. Tommaso Boni (Cap) (84)

11. Pierre Bruno (9)

10. Michelangelo Biondelli (10)

9. Joshua Renton (29)

8. Renato Giammarioli* (39)

7. Apisai Tauyavuca (27)

6. Maxime Mbandà* (50)

5. Mick Kearney (13)

4. Ian Nagle (10)

3. Eduardo Bello (41)

2. Massimo Ceciliani (23)

1. Daniele Rimepelli (36)

A disposizione:

16. Oliviero Fabiani (117)

17. Riccardo Burgnara (0) (permit player tesserato col Rugby Calvisano)

18. Alexandru Tarus (9)

19. Leonard Krumov (39)

20. George Biagi (117)

21. Marcello Violi (63)

22. Enrico Lucchin (9)

23. Jimmy Tuivaiti (24)

Allenatore: Michael Bradley

Arbitro: Joy Neville (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Sam Grove-White (Scottish Rugby Union) e Chris Busby (Irish Rugby Football Union)

TMO: Brian MacNeice (Irish Rugby Football Union)