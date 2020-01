La Lazio di Simone Inzaghi vince ancora, continuando la sua folle corsa verso la vetta della classifica, mentre il Napoli di Gattuso, perde ancora. Questo sabato le due squadre si affronteranno allo Stadio Olimpico, in un match che ci dirà moltissime cose, sopratutto in casa Lazio: se dovesse infatti arrivare la decima vittoria consecutiva, oltre a battere un record che durava dalla stagione 98-99′, la Lazio piazzerebbe un risultato pesantissimo in termini di classifica. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Napoli.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

QUI LAZIO- Simone Inzaghi confermerà i suoi soliti undici uomini: in porta sempre Strakosha, difesa formata da Acerbi, Luiz Felipe e Radu. A centrocampo torneranno Lucas Leiva e Luis Alberto, che prenderanno il posto di Correa e Parolo: l’argentino quindi, tornerà a far coppia con Ciro Immobile, mentre per Parolo c’è la panchina. A destra Lazzari, a sinistra Lulic lotta con un affaticamento muscolare, ma dovrebbe esserci. In attacco, come già detto, sarà la solita coppia Immobile-Correa.

QUI NAPOLI- Qualche problema di formazione ce l’ha invece Gennaro Gattuso. Mertens nella giornata di oggi si è operato in Belgio e con ogni probabilità non sarà disponibile. Assente anche il difensore Kalidou Koulibaly, che non sarà convocato per la gara contro la Lazio. In difesa quindi Gattuso dovrà schierare il giovane Luperto al fianco di Manolas. Assente anche Malcuit, sulla fascia destra ci sarà Mario Rui. A centrocampo ci saranno Allan, Fabian Ruiz e Zielinski; in attacco invece, vista l’assenza di Mertens, il tridente sarà composto da Callejon, Milik e Insigne.