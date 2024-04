PSG-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Quarti finale di andata di UEFA Champions al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Barcellona. Parigini nelle migliori otto dopo aver eliminato il Real Sociedad, grazie alla doppia vittoria in Francia e in Spagna. I blaugrana, invece, hanno superato il Napoli, vincendo la gara di ritorno in Catalogna e pareggiando la gara d’andata in Campania. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Amazon Prime Video.

PSG-Barcellona, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.