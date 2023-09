PSG-Borussia Dortmund, le ultimissime dal Parco dei Principi

PSG con diversi assenti per la prima sfida della fase a gironi di Champions: Luis Enrique dovrà sostituire gli infortunati Marco Asensio, Nuno Mendes e Presnel Kimpembe. Dubbio Ugarte, le cui condizioni non risultano ottimali, che, qualora non dovesse farcela, sarà sostituito da Danilo Pereira. Per l’attacco dovrebbe essere Kolo Muani ad avere la meglio su Goncalo Ramos.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Mbappé, Kolo Muani, Dembélé

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Bensebaini, Sclotterbeck, Hummels, Ryerson; Sabitzer, Can, Brandt; Adeyemi, Haller, Malen