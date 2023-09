PSG-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

Sfida valida per il gruppo F di UEFA Champions League: il PSG sfida il Borussia Dortmund, questa sera alle 21. Parigini chiamati a riscattare la sconfitta subita in campionato contro il Nizza, gialloneri, reduci dalla vittoria contro il Friburgo, vogliono continuare il buon momento e le buone prestazioni viste in Bundesliga. L’incontro sarà visibile in tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Soler; Dembélé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Sabitzer; Malen, Haller, Adeyemi. All. Terzic