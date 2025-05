Psg – Inter, tutto le info utili per la trasferta a Monaco

Inizia il conto alla rovescia per i tifosi dell’Inter, il popolo neroazzurro è impaziente di partire verso Monaco per puntare alla conquista della Champions League. In tal senso, nelle ultime ore il club neroazzurro ha rilasciato un vademecum contenente tutte le informazioni utili per i tifosi.

La consegna dei biglietti elettronici

I tickets saranno esclusivamente elettronici e devono essere consegnati tramite l’app UEFA Mobile Tickets nei giorni antecedenti al match, come si legge nelle nota ufficiale rilasciata dall’Inter:

“Assicurati avere l’app sul tuo telefono per scaricare il biglietto. Se hai più biglietti, ti consigliamo vivamente di trasferirli prima di andare allo stadio. Il destinatario iniziale dei biglietti è responsabile dei trasferimenti nell’app tramite il pulsante TRASFERISCI. La persona che riceve il biglietto non può trasferirlo ulteriormente, ma può rispedirlo al destinatario iniziale cliccando sul pulsante RESTITUISCI”.