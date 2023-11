PSG di Luis Enrique, in un buon momento con tre vittorie consecutive, ospita il Montepellier. I parigini arrivano al match forti dei tre punti agguantati nei minuti finali contro il Brest grazie alla rete di Mbappé. Dall’altra parte, il Montpellier, undicesimo, vincitore nell’ultima gara contro il Tolosa. L’ultimo precedente al Parco dei Prinicipi, risalente ad agosto 2022, è terminato 5-2 per il PSG. La gara sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: