Paris Saint-Germain ospite del Brest, questo pomeriggio 13, allo Stade Francis-Le Blé di Brest. Parigini pronti a confermare la grande prestazione vista nel match di UEFA Champions League contro il Milan per provare ad inseguire la capolista Nizza, avanti 4 punti, ma con una gara in più. Padroni di casa, invece, sesti, tra le sorpresa di questo avvio di campionato, vogliono riscattare la sconfitta subita nella scorsa gara contro il Lille. L’ultimo precedente in casa del Brest, risalente a marzo, è terminato 1-2 per i parigini con reti di Soler e del solito Mbappé. La sfida sarà visibile su Sky Sport Arena, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Martin, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Satriano, Le Douaron. All. Roy.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Dembélé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.