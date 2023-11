La sfida del Parco dei Principi tra PSG e Newcastle è uno dei due scontri diretti del Gruppo F. Padroni di casa, secondi, a quota 6, presentano soltanto due punti di vantaggio sugli inglesi, ultimi. Parigini, reduci dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, pronti a riprendersi il primo posto; Magpies, alla seconda sconfitta consecutiva, con una sola vittoria nel girone, proprio contro la formazione di Luis Enrique nella gara d’andata. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport (253); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.