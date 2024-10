Psg-Strasburgo, la gara non sarà trasmessa in diretta TV

Un po’ come le altre grandi, è un periodo no per il Psg di Luis Enrique, che ha fretta di tornare a vincere e ha un impegno agevole contro lo Strasburgo.

Psg-Strasburgo, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

STRASBURGO (4-2-3-1): Petrovic; Doue, Sow, Sylla, Moreira; Doukoure, Andrey Santos; Bakwa, Diarra, Nanasi; Emegha