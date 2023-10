PSG in campo oggi pomeriggio, alle 17, contro lo Strasburgo. Parigini chiamati a ripetere la bella prestazione vista in trasferta contro il Rennes nell’ultima gara: gli uomini di Luis Enrique si sono imposti per 1-3, grazie alle reti di Vitinha, Hakimi e Kolo Mouani. Dall’altra parte, però, c’è lo Strasburgo, reduce della sconfitta interna contro il Nantes. L’ultimo precedente a Parigi, disputato a dicembre 2022, è terminato 2-1 per i parigini con i gol di Marquinhos e Mbappé. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.