Questa sera tocca alla Juventus scendere sul campo del Psv per il match valido per il ritorno del playoff di Champions League. Thiago Motta ha studiato la giusta formazione per contrastare gli olandesi e passare il turno. Possibile rientro dal primo minuto di Kelly, mentre in mediana ci saranno Koopmeiners e Locatelli. Yildiz verso l’esclusione, con Conceicao a destra e Nico Gonzalez a sinistra.

PSV-Juventus, non sarà facile per i bianconeri

Si riparte dal 2-1 per la Juventus dell’andata ma a Eindhoven sarà una partita comunque da vincere a tutti i costi. È questo lo spirito con cui Thiago Motta si avvicina al ritorno della sfida con il Psv che arriva dopo la vittoria sull’Inter, il quarto successo di fila.

Tutti a disposizione per il tecnico bianconero tranne Douglas Luiz e gli altri infortunati; Cambiaso c’è. La Juve ha vinto entrambe le sfide contro il PSV in questa stagione di Champions League, solo cinque squadre hanno ottenuto tre successi contro un avversario in una singola edizione nella competizione: Ajax contro Milan (1994- 95), Bayern Monaco contro Real Madrid (1999-00), Liverpool contro PSV (2006-07), Manchester United contro Roma (2007-08) e Barcellona contro PSG (2014-15).

La probabile formazione dei bianconeri un 4-2-3-1: Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.