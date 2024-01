Questa sera alle 21.30, sul canale 14 del digitale terrestre di RadioRoma Television, nuova puntata di SportPaper TV. Ospiti di Roberta Pedrelli ci saranno, Ovidio Martucci, Claudio De Francesco, Emanuele Orofino ed il direttore di SportPaper Daniele Amore.

In collegamento l’ex calciatore di Parma e Milan Alessandro Melli. Una puntata da non perdere. Appuntamento alle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre, disponibile anche in streaming su www.sportpaper.tv