SportPaper TV, alle 21.30 sul canale 14

Alle 21.30 su RadioRoma Television, canale 14 del digitale terrestre nel Lazio e in streaming su www.sportpaper.tv, nuova puntata di SportPaper TV. Ospiti di Roberta Pedrelli, i giornalisti Gabriele Ziantoni e Giampiero Giuffrè, l’opinionista Claudio De Francesco ed il direttore di SportPaper Daniele Amore. In collegamento dalla redazione di Milano Samuel Tafesse, in collegamento un super ospite, l’eroe dell’Italia ’82 Dino Zoff.