Questa sera alle 22.00 torna Sport Paper TV

Questa sera in diretta SportPaper TV

Nuova puntata di SportPaper TV dalle 22.00 su T9 canale 17 del digitale terrestre, in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. In studio, oltre al direttore Daniele Amore, gli opinionisti Adriano Tommasi, Claudio De Francesco ed il direttore de Lalaziosiamonoi, Alessandro Zappulla. In collegamento con i telespettatori, Massimiliano Cacciotti, pronto ad interagire con chi ci segue da casa rispondendo ai messaggi ricevuti via whattsapp.

Tanti i temi che tratteremo, da Juventus-Inter del prossimo turno di Serie A al derby Lazio-Roma in arrivo. Parleremo anche del caos ultras e il momento delicato e ‘senza curve’ che stanno vivendo in casa Milan e Inter. Una puntata come sempre da non perdere.