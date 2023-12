Grazie ai gol di Piccoli e Ramadani, il Lecce batte 2-1 il Frosinone e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Alla squadra di Di Francesco non è bastata la rete del pareggio su calcio di rigore di Kaio Jorge al 33′ che aveva sistemato i conti. Non è bastato un doppio cambio con Kvernadze e Cheddira fatto dall’allenatore abruzzese.