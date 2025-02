Ranieri: “Col Venezia la nostra partita più bella. A Oporto per passare il turno”

Claudio Ranieri analizza ai microfoni di Dazn la vittoria in trasferta della Roma sul campo del Venezia. Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club giallorosso.

Le parole di Ranieri

C’è un Ranieri particolarmente soddisfatto che ci sta ascoltando.

“Sì, sono soddisfatto perché conoscevo le difficoltà della gara. Sapevo che fare risultato qui significava fare una grande partita, perché gli ultimi 10 match del Venezia sono finiti con un gol di scarto. E i ragazzi sapevano che avrebbero incontrato queste difficoltà oggi”.

La vittoria è arrivata con le componenti e con le caratteristiche di cui parlava nel prepartita: avete saputo soffrire contro un avversario scorbutico. La squadra le ha dato delle risposte in vista di un match importante come quello di giovedì.

“I ragazzi sono stati splendidi, hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. Sono stati attenti, perché il Venezia faceva molti interscambi e noi siamo stati sempre concentrati su ogni palla. Come determinazione, voglia di stare in campo e di fare risultato, credo che questa sia stata la nostra partita più bella”.

Chi è entrato oggi lo ha fatto con il giusto atteggiamento.

“Tranne per il secondo tempo della partita di Como, io ho sempre ringraziato i miei giocatori, perché danno sempre il 100%, lo ripeto. Poi magari non sempre si riesce a darlo, ma la volontà di darlo è importante. C’è poi chi gioca al 60%, al 70%: sta a me capire chi non è più nella condizione giusta per dare il 100% e devo sostituirlo. Ma da quando sono qua, chi è entrato in campo ha sempre cercato di dare il suo meglio”.

Più contento per la seconda vittoria esterna di fila in campionato o per il clean sheet?

“Forse non è stata una partita magnifica dal punto di vista tecnico, ma sotto il profilo dell’applicazione, della determinazione, dell’attenzione, sono pienamente soddisfatto. Ora ci aspetta una grande gara a Oporto e dobbiamo cercare di andare avanti. Non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta come in ogni partita”.

Mister Ranieri a fine stagione sarà veramente soddisfatto se la sua Roma…?

“…Se continuerà a fare tutto come sta facendo. Questa è la cosa che a me piace di più. Poi ho sempre detto che non posso fare promesse ai tifosi, cerco di essere sincero, e dico le cose come stanno. Non posso promettere niente, se non una grossa applicazione e il fatto di cercare di fare il meglio in ogni partita”.