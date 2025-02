Ranieri: “Difficile affrontare un Milan con così tanta qualità. Ora mi aspetto una reazione col Venezia”

Claudio Ranieri commenta ai microfoni di Mediaset la prestazione della Roma a San Siro contro il Milan.

Le parole di Ranieri

Qual è il rimpianto più grande della partita di stasera?

“C’è da dire che devo fare i complimenti al Milan, sono veramente bravi. Abbiamo tentato tutto, abbiamo preso traversa. Quando spingi e vuoi riaprire la partita è così. Eravamo decisi nel dire e nel fare ma quando hai una squadra con quella qualità è difficile. Il rimpianto sui centimetri di fuorigioco per riaprire la partita. Posso fare i complimenti perché quando si lotta bisogna accettare tutto”.

Ora la testa ce l’avete al campionato per provare a risalire e prendervi un posto in Europa.

“Fa piacere quando si dice di riguadagnare e vincere. Ma vi ricordate quando ho preso la squadra? Stiamo calmi e andiamo avanti. Andiamo a Venezia su un campo difficile voglio vedere come si comporteranno e come lotteranno questo è quell che chiedo alla squadra”.