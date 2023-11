Dopo il pareggio contro il Monza, che ha regalato un punto alla formazioni di Ranieri, il tecnico romano ora è proiettato completamente alla squadra di Sarri che i sardi affronteranno nel prossimo weekend.

Ranieri: “Contento dei miei giocatori ma..”

Queste le parole del tecnico romano: “Ci stiamo trovando piano piano, oggi non era semplice dopo la sosta per le Nazionali e ho dovuto fare un po’ la conta per mettere in campo chi era nelle migliori condizioni. Sono contento dei miei giocatori, andiamo avanti con la testa alla Lazio e al lavoro quotidiano”.