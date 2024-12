Ranieri: “L’Atalanta lotta per lo Scudetto, io non avevo più centrocampisti adatti. Ho fatto i complimenti ai miei”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato al termine del post gara della gara persa dell’Olimpico contro l’Atalanta.

Ranieri: “Abbiamo recuperato come potevamo”

70’ squadre neutralizzate. Poi l’Atalanta ha mostrato superiorità.

“Finché abbiamo avuto la forza abbiamo ribattuto ogni colpo. Siamo tornati alle 5 di mattina giovedì, abbiamo recuperato come potevamo. Loro hanno potuto fare cambi appropriati, io non avevo più centrocampisti adatti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto anche l’occasione con Dovbyk di passare in vantaggio. Sono episodi dove se sei determinato riesci a portarli dall’altra parte. L’Atalanta lotta per lo scudetto, sono pronti. Sarà un bel campionato”.

Il calendario è in discesa, cosa si aspetta?

“Ho fatto i complimenti alla squadra. Adesso arriva dicembre e giochiamo ogni 4 giorni, ma non arrivano partite facili”.