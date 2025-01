Ranieri: “Pellegrini mi ha detto che aveva una voglia matta di fare il capitano nel derby. Ora dobbiamo andare a Bologna e fare questa prestazione”

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel derby di Roma.

Le parole di Ranieri

Su Pellegrini…

“Ieri mi è venuto a parlare e ho capito che aveva una voglia matta di fare il capitano della Roma nel derby. Gli ho detto che a Milano non era entrato bene ma ero convinto che avrebbe fatto una grande partita, lui il gol ce l’ha nel sangue”.

Dopo i due cambi di allenatore la Roma sembra più squadra.

“Adesso siamo squadra. Ognuno sa cosa fare e come aiutarsi l’uno con l’altro. Dopo un girone di andata non bello, dobbiamo far vedere che abbiamo passato “la nottata” e ora dobbiamo vedere il sole. Dobbiamo andare a Bologna e ripetere la prestazione, poi il risultato arriva”.

Ghisolfi ha detto che spera che lei rimanga sulla panchina della Roma anche l’anno prossimo. Sarebbe disponibile?

“Io sono disponibile a stare qua fino alla fine dell’anno, poi si vedrà. L’allenatore deve caricare la squadra, ma i derby si caricano da soli. Bisogna soltanto cercare di far stare sereni i giocatori in campo”.

Con lei la Roma sembra aver invertito la rotta.

“Quando arrivo in una squadra io mi metto l’elmetto e vado. Lavoro come sono abituato, diffondendo serenità ed essendo esigente con me stesso. Mi sembrava logico mettere dei campioni del mondo in squadra (Dybala e Paredes, ndr). La qualità dei nostri giocatori è altissima”.