La prima giornata di Europa League è stata giocata e subito dopo i primi risultati anche il Ranking Uefa è stato aggiornato. L’Italia ha visto impegnate la Roma (vittoriosa in Francia contro il Nizza) e il Bologna (sconfitto a Birmingham dall’Aston Villa).

Ranking Uefa: l’aggiornamento

Ecco il Ranking Uefa per nazioni. Da tenere conto che in palio c’è un posto extra in Champions League per le due federazioni prime nel ranking stagionale.