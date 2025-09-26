La prima giornata di Europa League è stata giocata e subito dopo i primi risultati anche il Ranking Uefa è stato aggiornato. L’Italia ha visto impegnate la Roma (vittoriosa in Francia contro il Nizza) e il Bologna (sconfitto a Birmingham dall’Aston Villa).
Ranking Uefa: l’aggiornamento
Ecco il Ranking Uefa per nazioni. Da tenere conto che in palio c’è un posto extra in Champions League per le due federazioni prime nel ranking stagionale.
- Danimarca (due club nella competizione)
- Portogallo (quattro club nella competizione)
- Cipro (tre club nella competizione)
- Inghilterra (nove club nella competizione)
- Belgio (tre club nella competizione)
- Germania (sette club nella competizione)
- Polonia (quattro club nella competizione)
- Spagna (otto club nella competizione)
- Italia (sette club nella competizione)
- Azerbaigian (un club nella competizione)