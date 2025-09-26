Ranking Uefa, l’aggiornamento dopo le prime gare: Italia nella top 10

Di
Anna Rosaria Iovino
-
6
lazio calcio
GUSTAV ISAKSEN IN AZIONE IN EUROPA LEAGUE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La prima giornata di Europa League è stata giocata e subito dopo i primi risultati anche il Ranking Uefa è stato aggiornato. L’Italia ha visto impegnate  la Roma (vittoriosa in Francia contro il Nizza) e il Bologna (sconfitto a Birmingham dall’Aston Villa).

Ranking Uefa: l’aggiornamento

Ecco il Ranking Uefa per nazioni. Da tenere conto che in palio c’è un posto extra in Champions League per le due federazioni prime nel ranking stagionale.

  1. Danimarca (due club nella competizione)
  2. Portogallo (quattro club nella competizione)
  3. Cipro (tre club nella competizione)
  4. Inghilterra (nove club nella competizione)
  5. Belgio (tre club nella competizione)
  6. Germania (sette club nella competizione)
  7. Polonia (quattro club nella competizione)
  8. Spagna (otto club nella competizione)
  9. Italia (sette club nella competizione)
  10. Azerbaigian (un club nella competizione)

