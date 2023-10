La Roma sale al decimo posto del ranking Uefa dopo la vittoria di ieri sera in Europa League contro lo Slavia Praga per 2-0. La netta vittoria della compagine giallorossa non ha portato però solo i tre punti in classifica: la squadra capitolina avanza anche nel ranking e si piazza al decimo posto, superando il Siviglia. Un risultato importante che conferma l’ottimo percorso intrapreso a livello internazionale, due finali europee consecutive, sotto la gestione di José Mourinho. La Roma entra così nella top 10 insieme a squadre del calibro di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, detentrici delle prime tre posizioni in maniera stabile.

Ranking Uefa: la situazione delle italiane

Dopo la fresca conquista della decima posizione da parte della Roma, la situazione delle altre italiane ha visto la Fiorentina avanzare di quattro posizioni mentre il Milan è fuori dalle prime 30 dopo il ko di Parigi. La Lazio, dopo il 3-1 incassato contro il Feyenoord, è scesa al 38esima posto. La Juventus, pur non disputando coppe europee quest’anno, rimane ferma al 12esimo posto. Infine, l’unica italiana in top10, insieme con la Roma, è l’Inter. La squadra nerazzurra è stabilmente all’ottava posizione, dimostrandosi la più solida e continua tra le italiane in Europa.