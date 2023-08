Rapid Vienna-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla

Dopo la grande partenza in Campionato con la vittoria per 1-4 in casa del Genoa, la Fiorentina è pronta per iniziare la sua avventura europea. I toscani affronteranno gli austriaci del Rapid Vienna nel match d’andata dei play-off per accedere ai giorni di Conference League. La partita è in programma oggi alle ore 19 e sarà visibile in tv su Tv8 (in chiaro), Sky e Now. Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sull’applicazione SkyGo.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hofman, Querfeld, Auer; Sattiberger, Kerschbaum; Oswald, Seidl, Grull; Burstaller.

A disposizione: Gartler, Solbauer, Koscelnik, Moormann, Baijlicz, Kaygin, Bajic, Mayulu, Strunz. Allenatore: Barisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Quarta, Mina, Biraghi, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Infantino, Brekalo, Beltran, Sottil, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Pajac. Assistenti: Mihalj-Durak. Quarto uomo: Kulusic.