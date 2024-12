Raspadori piega il Venezia: il Napoli di Conte aggancia l’Atalanta in testa (1-0)

Il Napoli vince una partita complicata contro il Venezia e aggancia l’Atalanta al primo posto della classifica con 41 punti. Nella prima frazione sono i partenopei a tenere il pallino del gioco, arrivando ad avere la ghiotta occasione dal dischetto, sopraggiunto per fallo in ritardo di Idzes su Oliveira, con Lukaku che si lascia ipnotizzare da Stankovic.

Napoli – Venezia, palo di Lukaku e rete decisiva di Raspadori

Nella ripresa occasione d’oro per il Napoli, ancora con Lukaku con la palla che si spegne sul legno. Il gol del vantaggio, e della definitiva vittoria, arriva al 79′. Neres, dalla fascia sinistra, crossa al centro dove Raspadori, che approfitta di un intervento bucato da Candela, la piazza dove l’estremo difensore dei veneti non può arrivare. Termina 1-0, gli azzurri chiudono il 2024 con una vittoria importantissima per la classifica.