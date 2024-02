Real Betis-Getafe, probabili formazioni e dove vederla

Al Benito Villamarin di Siviglia andrà in scena la sfida tra Betis e Getafe. I padroni di casa sono settimi a 34 punti mentre gli ospiti decimi a 29. All’andata in terra madrilena finì 1-1 con le reti di Marc Roca al 1′ e Borja Mayoral al 17′ e l’obbiettivo per entrambe è vincere con la possibilità di rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Il match di Liga sarà visibile su DAZN domenica 4 febbraio alle ore 18:30.

Probabili formazioni di Real Betis-Getafe

REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerin, Pezzella, Sokratis, Abner; Cardoso, Altimira; Fekir, Isco, Diao; Willian José. All. Pellegrini

GETAFE (4-4-2): David Soria; Suarez, Djenè, Alderete, Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Mata; Latasa, Mayoral. All. Boardalas