Domani alle 16.15 si affronteranno Real Betis e Real Madrid in una partita tutta da seguire per il proseguo del campionato. La squadra di Pellegrini non perde in campionato dallo scorso 16 settembre, dove perse 5-0 contro il Barcellona; mentre la squadra di Ancelotti non perde dal 24 settembre, dove perse 3-1 il derby contro l’Atletico Madrid. Il Betis insegue la zona Europa ma può rientrare per ambire a qualcosa di più grande; i blancos invece, vogliono spezzare l’equilibrio di questo campionato e allungare sul Girona almeno per una notte. Il match, in programma sabato alle 16.15 al Benito Villamarìn, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Real Betis (4-3-3): Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Rodriguez, Roca, Isco; Diao, William Josè, Pérez. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Diaz. Allenatore: Carlo Ancelotti.