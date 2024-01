Real Madrid-Almeria, le ultimissime sulle formazioni

Ventunesima giornata de La Liga: al Santiago Bernabeu, ospite del Real Madrid, arriva l’Almeria, ultima in classifica. Dopo la conquista della Supercoppa di Spagna e l’eliminazione in Coppa del Re, i Blancos tornano a giocare in campionato con un solo risultato: la vittoria.

Le probabili formazioni: REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius. All. Ancelotti. ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Pozo, Montes, Gonzalez, Akieme; Robertone, Melero, Lopy; Lazaro, Ramazani, Embarba. All. Garitano.