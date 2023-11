Il Napoli domani alle ore 21.00 sarà impegnato con il Real Madrid in occasione della gara di Champions League. Tale partita sarà utile per determinare il passaggio di turno dei partenopei. Secondo Tuttomercatoweb.com, i Blancos hanno iniziato il proprio allenamento giornaliero stamani alle 11.00. Gli uomini di Mazzarri, invece, hanno sostenuto l’ultima seduta di allenamento sul suolo italiano stamani alle 11.30. Al club spagnolo basta un solo punto per passare il girone, agli azzurri servirà una vittoria domani o nell’ultima partita contro il Braga.

Napoli | La conferenza stampa di stasera

Dopo aver sostenuto l’allenamento di oggi, il Napoli è atteso in Spagna, dove questa sera si terrà la conferenza stampa prima della partita Real Madrid-Napoli che si giocherà domani. In tale occasione verranno ascoltati il tecnico Walter Mazzarri, fresco di ritorno sulla panchina azzurra, e il difensore partenopeo, già capitano della propria squadra, Giovanni di Lorenzo.