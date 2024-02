Real Madrid-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

Partita importante, non solo per la classifica di entrambe: lo scontro tra Real Madrid e Siviglia rappresenta il ritorno, da rivale, al Bernabeu, dell’ex capitano Blancos, Sergio Ramos. Merengues, primi, a 62, stoppati nell’ultima uscita dal Rayo Vallecano, a caccia dei tre punti per mettere distanza dalla seconda posizione, attualmente occupata dal Barcellona. Gli andalusi, invece, sono quindicesimi e vogliono allungare ulteriormente dalla zona rossa. Il match, in programma questa sera alle 21, sarà visibile su DAZN.

Real Madrid-Siviglia, le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos, Brahim; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

SIVIGLIA (5-3-2): Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Jesús Vázquez; Oliver Torres, Soumané, Sow; Isaac, En Nesyri. All. Quique.