Manca sempre meno per l’esordio in Champions League del Real Madrid. Solito 4-3-1-2 per Ancelotti, con Bellingham dietro a Joselu e Rodrygo.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer