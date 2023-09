Con il goal in Lazio-Atletico Madrid, Provedel è entrato nella storia della Champions League

È successo il finimondo in quel di Roma nella serata di ieri. La Lazio, sotto di un goal, sembrava ormai sconfitta con l’Atletico Madrid che stava già pregustando i 3 punti, ma a qualche secondo dalla fine è arrivato il pareggio biancoceleste. Dopo i 4 minuti di recupero concessi dal quarto uomo, la squadra di Maurizio Sarri si è buttata a capofitto per cercare il pareggio, arrivato grazie ad un eroe inaspettato: Ivan Provedel. Negli ultimi secondi del match la Lazio era riuscito a guadagnare un calcio d’angolo, evento che ha dato il via al delirio: cross in mezzo, la difesa del Colchoneros respinge, ma la palla viene recuperata da Cataldi, il quale la appoggia a Luis Alberto che butta la palla in area di rigore e trova Provedel, che di testa batte Oblak e chiude la partita sull’1-1 finale.

Solo altri 3 portieri come Provedel

Provedel è diventato il quarto portiere nella storia a segnare in Champions League. Prima di lui, ci sono riusciti tre altri portieri. Il tedesco Butt, noto per la sua abilità nei rigori, ha segnato ben tre gol in questa prestigiosa competizione. Bolat, invece, ha segnato un gol in un’azione di gioco durante una partita tra lo Standard Liegi e l’Az Alkmaar il 9 dicembre 2009. Infine, c’è Enyeama, il primatista per presenze con la Nigeria, che ha segnato un gol in Champions League quando giocava per l’Hapoel Tel Aviv. Ivan Provedel è il quarto portiere in ordine cronologico ad aver segnato in questa competizione, ma è degno di nota che solo uno, Bolat, abbia segnato un gol in azione simile al suo.